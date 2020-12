À 7 ans, Blue Ivy Carter est NOMMÉE aux Grammy Awards: la fille de Beyoncé et Jay-Z suit les traces de ses parents

Blue Ivy Carter suit les traces de ses parents. À bientôt 8 ans, elle est la plus jeune nommée aux Grammy Awards.

C'est dans la catégorie Meilleur clip vidéo qu'est nommée Blue Ivy Carter. La fille de Beyoncé et Jay-Z participe en effet au clip de "Brown Skin Girl", de Beyoncé, Nigéran Wizkid et Saint JHN. C'est sa voix que l'on entend au début et à la fin du morceau qui évoque la couleur de peau et son acceptation. À bientôt 8 ans (elle est née le 7 janvier 2012), elle est donc la plus jeune nommée des Grammy Awards.



La cérémonie aura lieu le 31 janvier 2021. La maman de Blue Ivy est en tête des nominations puisqu'elle est nommée dans 9 catégories, y compris Album de l'année et Chanson de l'année. Beyoncé a déjà 24 Grammy Awards à son actif.

