La youtubeuse française MavaChou est décédée à 27 ans

Figure populaire de YouTube depuis 2015, MavaChou a été retrouvée morte chez elle, ce mercredi 22 décembre. Elle avait 27 ans et elle était la maman de quatre merveilleux enfants. C’est sa meilleure amie, Marion, qui a annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. "Je suis au regret de vous annoncer le décès de Maëva, survenu hier en fin de journée", a-t-elle écrit sur Facebook. Elle demande également à la communauté de la youtubeuse de respecter sa famille "en ne cherchant pas à en savoir plus." "Cela ne regarde que ses proches", a-t-elle ajouté, ne révélant pas les circonstances de ce drame.

En cette veille de Noël, la jeune femme demande aux fans de la youtubeuse d’avoir une pensée pour elle et surtout pour ses enfants. "Maëva, tu vas me manquer. Je t’aimais, je t’aime et je t’aimerai pour toujours. Tu fais partie de moi à jamais. Adieu ma chérie. Tu es en paix maintenant."

MavaChou, alias Maeva habitait dans le Grand-Est, avec sa famille nombreuse, composée de quatre enfants. Sur les réseaux sociaux, elle partageait depuis 2015 des vidéos de sa famille. Dynamique et sportive, elle avait participé à l’émission de téléréalité "On a échangé nos mamans".

"Il y a des jours où ça va aller très bien et d’autres où ça va aller très mal"



Suivie par plus de 78.000 abonnés sur Instagram, la jeune maman était victime de cyberharcèlement, depuis le début de sa célébrité. Mais ce phénomène s’est intensifié ses derniers mois, allant jusqu’à prendre des propensions excessives. "Des appels anonymes sont passés à l’école des quatre enfants, âgés de 5 à 10 ans. Des internautes espionnent le domicile de la mère. Ils photographient la youtubeuse dans son véhicule stationné devant son garage et ils postent les images sur Internet.", rapportait Le Parisien en mars dernier. Interrogée lors de son dernier vlog le 15 décembre dernier à propos de ses absences répétées, MavaChou s’était confiée que "ce n’était pas la grande forme" "Il y a des jours où ça va aller très bien et d’autres où ça va aller très mal. C’est pourquoi parfois je vais beaucoup sourire et parfois me reculer un peu des réseaux sociaux."