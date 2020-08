Adèle métamorphosée: les raisons de son impressionnante perte de poids

La chanteuse Adèle a perdu pas moins de 45 kilos ces derniers mois. Et si elle reste discrète sur sa métamorphose, un proche s'est confié au magazine People sur les raisons de sa perte de poids.

Cette impressionnante métamorphose n'était pas un objectif direct pour la star de 32 ans, apprend-on dans le tabloïd britannique. Elle visait avant tout un mode vie plus sain.

"Il n'a jamais été question de perdre du poids. Elle se sent plus forte, a plus d'énergie et est très heureuse", révèle ainsi cette source.

C'est pour son fils de 7 ans, Angelo, qu'elle a décidé d'avoir un régime alimentaire très rigoureux.

"Elle aime sa vie de maman. Tout son état d'esprit a changé après avoir décidé qu'elle voulait être une mère en meilleure santé, et elle n'a jamais regardé en arrière", apprend-on encore.

Alimentation saine et fitness font donc désormais partie du quotidien de Adèle, à nouveau en super forme pour jongler entre se vie de chanteuse et sa vie de maman

"C’est une artiste et une maman. Elle doit s'assurer qu'elle est capable de gérer les deux parfaitement. Elle veut juste que tout soit parfait".