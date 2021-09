Adele OFFICIALISE: la star dévoile le visage de son petit ami sur Instagram (photo)

Adele a officialisé sa relation amoureuse avec son petit ami sur les réseaux sociaux. La chanteuse de "Hello" a posté un selfie en noir et blanc d'elle et de l'agent sportif Rich Paul sur son Instagram. Le cliché a été pris alors qu'elle assistait au mariage de la star du basket Anthony Davis à Los Angeles, selon Page Six.





La star britannique a mis la photo à la fin d'une série de clichés présentant sa tenue du mariage. Elle portait une robe Schiaparelli noire avec des manches blanches, et elle a accessoirisé avec de grandes boucles d'oreilles en or et en perles.

L'agent sportif vedette, qui représente Davis, LeBron James, Ben Simmons et d'autres joueurs, a revêtu un smoking classique pour l'événement. La chanteuse de 33 ans a été vue pour la première fois en public avec Paul, 39 ans, il y a deux mois, lorsque le couple a assisté au cinquième match des finales de la NBA à Phoenix.

Depuis leurs débuts en public, le couple a été aperçu en train de dîner dans des restaurants à Los Angeles et à New York. Ils ont également assisté au 35e anniversaire de la femme de LeBron James, Savannah James, le mois dernier.