Adriana Karembeu bientôt dans "Plus belle la vie": elle se confie

Adriana Karembeu sera au casting de la célèbre série diffusée sur France 3.

Adriana Karembeu actrice, ce n’est pas vraiment une première. Elle a déjà joué des rôles dans plusieurs films et série : Astérix aux Jeux Olympiques, Scènes de ménages, Section de recherches, Nos chers voisins… Et l’animatrice télé vient de confirmer qu’elle sera au casting de Plus belle la vie, la série la plus populaire de France.

Dans les colonnes de Télé Star, Adriana Karembeu a confirmé sa participation au célèbre soap opéra made in Marseille. "L'annonce de mon arrivée est vraie. Je ne connais pas encore le rôle qu'on m'a réservé car je viens juste de recevoir le scénario", a-t-elle raconté. Son implication se limiterait pour l’instant à "une quinzaine de jours de tournage".

L’acolyte de Michel Cymes, avec lequel elle co-anime l’émission Les Pouvoirs extraordinaires du corps humain, n’a pas fait semblant d’être fan du programme. Elle ne connaissait même pas la série. "Ce sera donc une découverte pour moi", a-t-elle indiqué.