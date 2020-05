Il y a de ces confinements qui se déroulent dans des cadres plus inspirants que d’autres. Pour l’ancienne Miss France Alexandra Rosenfeld et son compagnon, le journaliste Hugo Clément, le cadre est champêtre et propice aux séances photo.

Hier, Hugo Clément a posté une photo de la maman de sa fille, Jim, née en janvier dernier. Elle y apparaît de dos et simplement vêtue d’un pantalon de jogging, contemplant le paysage. "Fleur des champs", commente simplement son amoureux.