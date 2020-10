Angèle annonce la sortie d'un nouveau titre avec une ÉNORME star (photos)

L'annonce avait bien failli fuiter, lorsque Angèle a été repérée en rue pour le tournage d'un clip à Londres ce 14 octobre, alors qu'elle ne respectait pas les distances de sécurité. Malgré tout, c'est seulement hier qu'elle a partagé une annonce officielle: "I think quelque chose is coming bientôt with Dua Lipa". La publication est agrémentée de plusieurs photos des deux artistes. De son côté, Dua Lipa a fait de même en partageant quelques clichés de la même séance photo.

Auteure, compositrice et interprète britannique, Dua Lipa est un des grands noms de la musique britannique et elle a l'habitude de côtoyer la tête des charts du monde entier. La chanteuse a gagné des dizaines de récompenses prestigieuses et déjà collaboré avec des stars mondialement connues telles que Missy Eliott, Sean Paul ou encore Calvin Harris. Cette fois, c'est à notre Angèle nationale que revient cet honneur!

Le 6 novembre, la chanteuse dévoilera la réédition de son opus Future Nostalgia, sur lequel ce titre pourrait figurer. La date de sortie de ce duo n'a pas été révélée, mais il devrait s'intituler "Fever".

Ce n'est pas la première fois que Dua Lipa fait honneur aux artistes belges. En 2018, elle confiait la réalisation de son clip IDGAF à Stromae et son frère.