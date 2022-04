Angèle, brune aux cheveux courts, un look qui fait réagir: "Natalie Imbruglia, sors de ce corps!"

Rassurez-vous, Angèle n’a pas dit adieu à sa belle chevelure blonde. Mais le temps d’une photo, la chanteuse a opté pour un look qu’on ne lui connaissait pas : brune aux cheveux courts, ou plutôt mi longs façon Natalie Imbruglia, comme n’ont pas manqué de le souligner les internautes.

"Natalie Imbruglia, sors de ce corps !!!", lance une internaute en commentaire. Une comparaison plutôt flatteuse quand on se souvient à quel point la chanteuse avait marqué les esprits dans les années 90. Et globalement, ce look a d’ailleurs été bien accueilli par les abonnés d’Angèle sur Instagram.