Angèle partage une vidéo HILARANTE: "Vous étiez trop chauds au Tournesol Festival"

À cause de la pandémie de coronavirus, tous les festivals de l'été ont été annulés. Pas grave, Angèle a créé son propre festival sur Instagram.

Les festivaliers sont terriblement déçus cette année puisque tous les festivals de l'été ont dû être annulés à cause de la pandémie de coronavirus. Depuis le début du confinement, les artistes ne cessent de penser à leurs fans en leur proposant des lives sur les réseaux sociaux ou, depuis peu, en proposant des concerts devant un public très réduit. Angèle, elle, a développé un tout nouveau concept, le "Tournesol Festival".

Sur son compte Instagram, elle a dévoilé une vidéo dans laquelle on la voit, au milieu d'un champs de tournesols, mimer un concert. Un son d'ambiance de festival a été ajouté à la vidéo et la chanteuse fait comme si elle avait un public devant elle. Un peu plus loin dans la vidéo, on entend la personne qui la filme rire tandis que la chanteuse continue de faire le show. Elle écrit en légende: "Vous étiez trop chauds au Tournesol Festival, merci pour l’accueil".

Une vidéo hilarante qui a été largement commentée. Lous and The Yakuza a notamment écrit: "Damn, j'suis morte". Lost Frequencies a quant à lui publié quelques émojis qui rigolent.