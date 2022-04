Angèle pose pour un magazine américain et le résultat est impressionnant (photos)

Jeudi 7 avril, le magazine américain culturel et reconnu Office a publié une interview d’Angèle, à l'occasion de la sortie de son album Nonante-Cinq, vu que ses morceaux résonnent jusqu’aux USA.

Dans l’article concernant notre chanteuse nationale, celle-ci revient sur ses inspirations. On y apprend son goût prononcé pour Daft Punk mais aussi pour Hélène Segara. Angèle dévoile aussi son optimisme et sa philosophie de vie: "Suivez toujours votre instinct!".

Pour illustrer cet article, la chanteuse a pris la pose et le résultat est, en plus d’être particulièrement esthétique et réussi, plutôt sensuel. On y voit Angèle en combinaison très près du corps, mais aussi en latex rouge ou encore en mini (très mini) short. Une série de photos sans vulgarité qui atteste une fois de plus son affirmation d’elle-même.