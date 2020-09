Anthony Delon fiancé à Sveva Alviti: ils racontent leur coup de foudre et la demande en mariage

Voilà un an qu'Anthony Delon a rencontré Sveva Alviti et il vient de la demander en mariage. C'est sur la côte Amalfitaine qu'il a demandé à l'actrice si elle voulait devenir son épouse. "Un moment doux, fort, émouvant. Il m'a offert deux bagues ! Il tenait absolument au lieu, Positano, mais, comme celle qu'il avait commandé n'était pas prête, il m'en a donné une autre en attendant", a raconté la future épouse dans les colonnes de Paris Match.



Anthony Delon révèle ensuite qu'ils se marieront à l'église en 2021. Il a déjà rencontré ses futurs beaux-parents : "des gens simples et chaleureux", explique-t-il. Mais la comédienne n'a pas encore rencontré le père de son futur époux, Alain Delon. "Elle n'a pas encore vu le samouraï. C'était compliqué avec le Covid", explique le futur marié.

Nous avons parlé pendant cinq heures. Nous étions en osmose. Je n'avais jamais connu une expérience pareille

Le couple a également raconté leur coup de foudre, il y un an. "C'était après une journée de travail, j'étais fatiguée. Je décide de me rendre à un dîner, Anthony arrive accompagné d'un ami commun qui nous présente. Il s'assoit en face de moi. Nous avons parlé pendant cinq heures. Nous étions en osmose. Je n'avais jamais connu une expérience pareille", raconte Sveva.

"Nous sommes très sensibles et nous avons des parcours identiques. Mes parents ne travaillent pas dans le cinéma et ils sont toujours ensemble, mais je suis partie tôt de chez moi, à 18 ans, pour aller à New York. J'ai souffert de la solitude, lui aussi. Il est mon âme sœur", raconte-t-elle encore.



Et après le mariage, il y aura sans doute des enfants. "J'aurai sûrement d'autres enfants. Quel bonus magnifique ! ", conclut le comédien, sur un petit nuage.