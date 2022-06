Piqûres sauvages: l' émission "la chanson de l'année" présentée par Nikos Aliagas tourne au désastre

Ce vendredi 3 juin, avait lieu l'enregistrement de l'émission "la chanson de l'année" diffusée sur TF1 et présentée par Nikos Aliagas. Un concert gratuit était organisé sur la plage du Mourillon, à Toulon, où se produisaient de célèbres artistes comme Aya Nakamura ou encore Angèle. Mais des soupçons d'attaques à la seringue sont venus assombrir les festivités.

Pas moins de 4 personnes aurait déclaré être victime d'une piqûre suspecte selon BFM Toulon-Var. Sur Twitter, plusieurs personnes ont témoigné du fiasco ayant eu lieu durant le tournage. "C’était du n’importe quoi, la sécurité n'a pas bien fait son travail. Il y a eu plein de piqûres et plein de filles s’évanouissaient", "Piqûres, bagarres, foule à qui on refuse l’entrée… Tout le monde sort et quitte le concert au bout d’à peine une heure, un fiasco total", écrit une internaute.

Un phénomène de plus en plus inquiétant

La même chose s'était produite en mai dernier lors du festival "We R Young" en Flandre. L'événement avait donc été interrompu. Concernant l'attaque sur la plage de Toulon, les policiers français savait expressivement renforcer leurs effectifs durant cette soirée pour garantir la sécurité des spectateurs.