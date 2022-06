Avril Lavigne remonte le temps et surprend ses fans (Vidéo)

Les fans d'Avril Lavigne seront ravis. La star des années 2000 a posté une vidéo sur son compte TikTok dans laquelle elle reproduit la pochette de son album "Let Go" lors de son passage à New-York. Même maquillage, même coiffure et mêmes vêtements, la vidéo affiche plus d'un million de vues. Il n'y a pas de doute, la chanteuse de "Complicated" a toujours autant de succès.

Son premier album, Let Go sorti en 2002, s'est vendu à plus de 16 millions d'exemplaires. Il a été certifié 7 fois platine aux États-Unis, disque de diamant au Canada et disque de Platine en France.

En souvenir du bon vieux temps, l'artiste canadienne sort une réédition de cet album contenant 6 morceaux bonus, dont quatre inédits.