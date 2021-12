Ben Affleck met les choses au point: "Je ne critiquerai jamais la mère de mes enfants"

L'acteur américain Ben Affleck est apparu en colère lors de son apparition télévisée mercredi dans le talkshow de Jimmy Kimmel. Il a expliqué que ses commentaires tenus dans The Howard Stern Show, avaient été mal interprétés. L'acteur avait confié avoir commencé à boire parce qu'il se sentait "piégé" dans son mariage avec Jennifer Garner. Il a estimé que la presse qui avait relayé ses dires avait sortis ses propos de leur contexte et avait fait de lui "la personne la plus stupide, la plus affreuse et insensible au monde".

L'acteur de 49 ans a déclaré que son interview avec Howard Stern était "vraiment cool et profonde" et qu'il ne s'attendait pas au contrecoup qui s'ensuivrait.

"Nous avons beaucoup parlé de ma famille, vous savez, de l'alcoolisme, de la lutte contre de vraies choses, de la façon dont vous devez être responsable et aimant, de la façon dont je collabore avec mon ex-femme, de la façon dont je suis si fier de la façon dont nous travaillons ensemble pour nos enfants, du mieux que nous pouvons pour eux."

"J'étais ravi", a-t-il estimé à Jimmy Kimmel à propos de son apparition dans Stern. "Je me suis même dit: "Wow, je devrais faire des interviews plus honnêtes et profondes sur ma personne". Et, puis j'ai commencé à voir toutes ces choses apparaître sur Twitter. Et j'étais comme, qu'est-ce que c'est?"

Il a ajouté qu'il était furieux que les médias aient déformé ses propos et l'aient fait donner l'impression qu'il critiquait son ex.

"Jamais je ne critiquerai la mère de mes enfants", a précisé Ben Affleck.

"Dans cet entretien, j'avais précisé à quel point nous nous respections les uns les autres, nous nous souciions les uns des autres, nous nous souciions de nos enfants, les faisions passer en premier. Il disait que j'avais blâmé mon ex-femme pour mon alcoolisme, que j'étais piégé dans ce mariage, qu'il faisait de moi le pire, le plus insensible, le plus stupide et le plus horrible des gars."

"Cela me blesse."