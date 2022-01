Benjamin Castaldi annonce une grande nouvelle dans TPMP (vidéo)

Ce jeudi 13 janvier, Benjamin Castaldi a annoncé sur le plateau de Touche pas à mon poste qu’il allait devenir grand-père. Julien, le fils aîné de l’animateur, va avoir un enfant avec sa compagne Kiara. Le couple s’est fiancé en mai dernier.



"Je vais être papy", a-t-il dit fièrement, avant de préciser que la naissance devrait avoir lieu en juillet. "Je suis très heureux, ils sont très mignons", a ajouté l’homme.

"Je vais être grand-père. Et je vois mon père (NDLR: Jean-Pierre Castaldi). Il va être arrière-grand-père, vous imaginez ".



Déjà papa de Julien (25 ans), Enzo (21 ans) et Simon (17 ans), Benjamin Castaldi a eu un bébé, prénommé Gabriel, il y a 16 mois. La différence d’âge entre son dernier fils et son futur petit-fils ne sera donc pas très grande, comme le lui a fait remarquer Cyril Hanouna. "On a une famille bizarre, je sais", a répondu Benjamin Castaldi, visiblement heureux.