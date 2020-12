Bernard Tapie, atteint d'un cancer, va mal: "Je suis au plus mauvais point" (vidéo)

(c)TF1/7à8 on Twitter

Dans une interview exclusive diffusée dans l'émission Sept à Huit sur TF1 ce dimanche soir, l'ancien patron de l'Olympique de Marseille, Bernard Tapie, 77 ans, est apparu affaiblie. La voix éraillée, il évoquait son état de santé. Depuis 3 ans, il se bat contre un double cancer de l’estomac et de l’œsophage. Et selon lui, "il est au plus mauvais point".

L'ancien homme d'affaires de 77 ans avoue être "souvent envahi par la peur". Et de confesser: "J’ai peur à l’attente du résultat d’un examen et puis dès qu’il tombe, il tombe. Mais avant qu’il arrive, je suis angoissé, j’ai peur. Il n’y a pas de surhomme".

Début de l'année 2020, grâce à un traitement expérimental suivi à Louvain, ses tumeurs avaient diminué de 70 %. "Et puis, je ne me suis senti pas bien du tout au début de l’été", décrit l'ancien patron de l'OM. Après avoir passé un scanner, 20% de nouvelles tumeurs avaient été décelées. "Et mes anciennes avaient doublé", explique Bernard Tapie.