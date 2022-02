Billie Eilish interrompt son concert pour secourir une fan en détresse (vidéo)

Samedi, Billie Eilish se produisait au State Farm Arena d'Atlanta. La chanteuse a attendu deux ans pour reprendre la route, et maintenant que la tournée Happier Than Ever bat son plein, elle est là pour ses fans, et cela, dans tous les sens du terme. Elle a interrompu son concert pour aller chercher un inhalateur pour une fan apparemment en détresse dans le public.



Depuis la scène, la star a supervisé la sécurité alors qu'elle localisait la jeune femme dans la fosse, rappelant aux membres du public de ne pas la bousculer. "J'attends que les gens aillent bien pour continuer", a déclaré la chanteuse à la foule. "Détendez-vous, détendez-vous, tout va bien. Nous prenons soin des gens, tenez bon", a-t-elle dit.



Avant de reprendre le spectacle, Billie Eilish a fait faire un rapide exercice de respiration à la foule avant de commencer la chanson suivante.