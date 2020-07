Brad Pitt et Angelina Jolie rabibochés: voici ce qui a permis d’apaiser leur relation

Quatre ans après leur séparation, les relations entre Brad Pitt et Angelina Jolie connaissent une embellie. Les ex, parents de six enfants, dont trois biologiques, ont entretenu un long conflit sur la garde des enfants, puis ont fini par trouver un accord à l’amiable. Si ce genre de discorde laisse forcément des traces, les deux stars holywoodiennes semblent avoir enterré la hache de guerre.



"Ils avaient vraiment besoin de trouver une solution pour apprendre à gérer les problèmes pour la garde des enfants, et comment Brad pouvait de nouveau se comporter comme un père", a raconté une source dans les colonnes de People Magazine. Mais les tensions se sont petit à petit estompées.



"Une longue thérapie familiale pour en arriver là"

"Cela a pris beaucoup de temps, et une longue thérapie familiale pour en arriver là", raconte cette même source. "Les plus jeunes enfants vont et viennent entre leurs deux maisons, Brad adore passer du temps avec eux et semble beaucoup plus heureux", précise-t-elle. Fin juin, Brad Pitt aurait même été aperçu devant le manoir d’Angelina Jolie, après y avoir passé deux heures.

La fin du couple "Brangelina" avait causé un séisme sur la planète people en 2016. L'actrice, avait demandé la garde complète de leurs enfants, alors que Brad Pitt réclamait la garde partagée. Angelina Jolie avait accusé Brad Pitt d'avoir frappé intentionnellement leur fils Maddox, 15 ans. Des accusations dont l’acteur était sorti blanchi.