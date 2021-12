Brigitte Macron a donné son dernier cours de l'année (photos)

L'épouse du président français, Emmanuel Macron, a donné son dernier cours de l'année ce lundi au sein de LIVE: l'Institut des Vocations et de l'Emploi situé à Roubaix, dans le nord de la France. Cet institut offre l'opportunité à des personnes à la recherche d'un nouvel emploi de suivre une formation de 600 heures pour améliorer leur communication orale et écrite, perfectionner leurs connaissances en anglais ou en informatique.

Brigitte Macron qui est l'ancien professeur de littérature et de théâtre du président français y donne des cours et participe à cette formation. Une photo de cette dernière session de cours de l'année 2021 a été partagée Instagram. L'occasion de découvrir Brigitte Macron plus élégante que jamais selon le magazine français Gala.