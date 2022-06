Britney Spears a dit OUI à Sam Asghari: les premières images de son mariage féerique dévoilées (photos)

Jeudi, Britney Spears a épousé Sam Asghari dans sa maison de Thousand Oaks, en Californie. Le couple était entouré d'une cinquantaine de ses amis les plus proches et de sa famille. Pour la cérémonie proprement dite, la chanteuse de "Oops !... I Did It Again" portait une robe Versace décolletée avec un corset, tandis que le préparateur physique de 28 ans avait opté pour un smoking classique.

Le couple, qui s'est fiancé en septembre 2021 après près de cinq ans de relation, avait invité des célébrités, dont Donatella Versace, Selena Gomez, Madonna, Drew Barrymore, Kathy Hilton et Paris Hilton avec son mari, Carter Reum.

Après avoir dit "oui", la Princesse de la Pop a enfilé une courte robe noire pour passer la nuit à danser pieds nus. Quelques heures avant les noces, des photos aériennes ont révélé qu'une tente massive avait été montée dans le jardin de Britney Spears.

Spears et Asghari ont passé du temps avant leur mariage à faire la fête en se promenant dans une Rolls-Royce avec des coupes de champagne. "Très bien, donc c'est la deuxième fois que je suis dans une Rolls-Royce", a déclaré la chanteuse de "Stronger" à ses followers dans une vidéo postée sur sa Story Instagram. "Je suis vraiment excitée. Il y a des étoiles au plafond."

TMZ a précédemment rapporté que les parents séparés de la mariée, Jamie Spears et Lynne Spears, et sa sœur, Jamie Lynn Spears, n'ont pas été invités suite à la brouille de la star avec sa famille concernant sa mise sous tutelle, qui a pris fin en novembre 2021 après 13 ans.

Britney Spears a également été mariée à son ami d'enfance Jason Alexander pendant deux jours après s'être mariée à Las Vegas en 2004. Alexander, 40 ans, a tenté de s'incruster au mariage de jeudi, mais il a été escorté hors de la propriété et arrêté.

