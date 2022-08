Britney Spears choquée de ne pas avoir pu se marier à l’église: "Ils ont dit que je devais être catholique!"

On en apprend décidément tous les jours et, visiblement, Britney Spears aussi. Sur Instagram, ce mardi 2 août, la chanteuse a publié une photo d’un mariage dans une église. Parce qu’elle y a assisté? Non, parce qu’elle a comme un sentiment de rendez-vous manqué...

En légende, elle explique: "C’est là que je voulais me marier à l’origine pendant le covid !!" Elle qui aurait espéré y aller tous les dimanches a vu les portes de l’édifice fermées temporairement en raison de la pandémie. Un grand regret pour ce bâtiment religieux qu'elle trouve pourtant "si beau". "Deux ans plus tard, quand j’ai voulu me marier là-bas, ils ont dit que je devais être catholique et que je devais passer des tests!", s'étonne-t-elle, apparemment choquée par cette nouvelle. "L’église n’est-elle pas censée être ouverte à tous ?", interroge ensuite l’interprète de Baby, one more time.

"Dieu a parlé !", "Britney qui vient à l’église… ", "C’est un message...", ironise-t-on en commentaires…