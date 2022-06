Britney Spears est mariée à Sam Asghari: ses deux fils étaient absents de la cérémonie

Paris Hilton, Donatella Versace et Drew Barrymore ont été filmées à leur arrivée chez Britney Spears, alors que la pop star conviait ses proches à son somptueux mariage à son fiancé Sam Asghari, qui avait lieu au sein de son domicile.

Paris Hilton, qui est l'une des meilleures amies de Britney depuis le début des années 2000, avait l'air ultra glamour pour l'occasion dans une robe noire sexy à découpes.

La star de Paris In Love, âgée de 40 ans, est arrivée sur les lieux dans une limousine, suivie de près par Drew Barrymore qui avait l'air très heureuse d'être là.

Donatella Versace, qui aurait conçu la robe de la mariée, a également été aperçue à l'entrée du manoir de Britney Spears.

L'avocat superstar de Britney, Mathew Rosengart, qui a joué un rôle clé pour aider la star à mettre fin à sa tutelle de longue date l'année dernière, a été aperçu en train de se rendre à la célébration.

Le père de la star, sa mère et sa soeur n'ont pas été invités à l'événement.

L'ex-mari de Britney, Kevin Federline, a confirmé à TMZ plus tôt dans la journée que leurs fils Sean Preston, 16 ans, et Jayden James, 15 ans, seraient également absents de la cérémonie, mais qu'ils sont "heureux pour Britney et lui souhaitent, ainsi qu'à Sam, tous le meilleur pour l'avenir".

Quelques heures à peine avant le début du mariage, l'ex-mari de Britney, Jason Alexander, a été appréhendé par la sécurité après avoir tenté d'assister aux noces de la pop star, sans avoir reçu d'invitation.

Un photographe a capturé le moment où Alexander a été appréhendé par la sécurité et cloué au sol.

Avant la cérémonie, un carrosse ressemblant à celui de Cendrillon a également été acheminé sur les lieux.