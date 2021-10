Enfin LIBRE, Britney Spears fête déjà Noël: "Pourquoi pas?"

Vendredi, Britney Spears a partagé une photo de sapin de Noël qui trône déjà dans son salon. La star a blâmé sa famille dans un post Instagram et a parlé de sa liberté retrouvée.



"Je suis très heureuse, mais il y a beaucoup de choses qui me font peur", a ajouté la chanteuse. "J'ai eu les clés de ma voiture pour la première fois il y a 4 mois et ça faisait 13 ans. Je n'ai rien fait pour être traité comme je le suis depuis 13 ans. Je suis dégoûtée par le système et j'aimerais vivre dans un autre pays", a poursuivi Britney. Cette dernière compte bien profiter de cette liberté retrouvée. Cette année, elle a décidé de célébrer Noël bien avant la date.

"Je fête Noël bien plus tôt cette année car pourquoi pas? Je crois que toute raison de trouver plus de joie dans la vie est une bonne idée (...) je pourrais avoir à faire les choses un peu différemment à partir de maintenant", a-t-elle confié.