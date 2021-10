Une association REFUSE les dons provenant des mémoires de Jamie, la sœur de Britney Spears

L'organisation à but non lucratif que Jamie Lynn Spears s'est engagée à soutenir grâce aux ventes de ses mémoires à venir a refusé d'accepter tout argent de la part de la star assiégée.

This Is My Brave a annoncé lundi que son équipe avait refusé de recevoir les recettes de "Things I Should Have Said", dont la sortie est prévue pour le 18 janvier 2022.

"Nous vous avons entendu. Nous agissons", a déclaré l'organisation caritative axée sur la santé mentale dans un communiqué publié sur Instagram. "Nous sommes profondément désolés pour tous ceux que nous avons offensés. Nous refusons le don du prochain livre de Jamie Lynn Spears."

This Is My Brave a en outre expliqué dans la légende du post qu'elle avait été "recommandée pour être une organisation bénéficiaire des recettes" du mémoire, mais a finalement "pris la décision de décliner l'offre."

Bien que This Is My Brave n'ait pas fourni de raison, les fans de Britney Spears ont probablement joué un rôle.

Les supporters de #FreeBritney critiquent Jamie Lynn, 30 ans, depuis que sa sœur pop star, 39 ans, a accusé leur famille d'être complice de la mise sous tutelle qui contrôle les affaires personnelles, la succession et les soins médicaux de Britney depuis 13 ans.

La chanteuse de "Toxic" a également déclaré qu'elle voulait poursuivre sa famille en justice et voir son père, Jamie Spears, inculpé pour "abus de tutelle".

Alors que Jamie Lynn a insisté dans une vidéo Instagram en juin dernier sur le fait qu'elle n'a "fait qu'aimer, adorer et soutenir" Britney, la fratrie s'est publiquement disputée à plusieurs reprises ces derniers mois.

La lauréate des Grammy Awards s'est récemment opposée au fait que l'ancienne star de "Zoey 101" avait initialement prévu d'intituler ses mémoires "I Must Confess", un texte tiré du single de Britney de 1998, "...Baby One More Time". Après que Jamie Lynn ait changé le titre de son tome au début du mois, Britney a plaisanté sur Instagram qu'elle "pensait à sortir un livre" de son côté l'année prochaine.

"J'ai du mal à trouver un titre, alors peut-être que mes fans peuvent m'aider!", a-t-elle écrit.

Son père, Jamie, 69 ans, a été suspendu en tant que conservateur des biens de Britney en septembre. Une audience est prévue le 12 novembre pour décider de mettre fin ou non à la tutelle.