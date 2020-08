Carla Bruni révèle quand elle s'est rapprochée physiquement de Nicolas Sarkozy

Peut-être inspirée par la révélation de la nouvelle biographie du prince Harry et de Meghan Markle dans l'ouvrage Finding Freedom révélant qu'ils avaient partagé le même lit lors de leur troisième rendez-vous, Carla Bruni s'est laissé aller à quelques révélations croustillantes concernant son histoire d'amour avec Nicolas Sarkozy, alors président français.

La mannequin et chanteuse est revenue sur le début de son histoire d'amour avec Nicolas Sarkozy lors d'une visioconférence avec son ex collègue Naomi Campbell.

"C'était vraiment le coup de foudre", déclare-t-elle. "Je ne pensais pas pouvoir connaître cela à 40 ans. C’était fou. Je n'aurais jamais pensé que cela pouvait arriver à cet âge-là."

Originaire d'Italie, Carla, aujourd'hui âgée de 52 ans, a été présentée à Nicolas Sarkozy, 65 ans, par un ami commun, Jacques Seguela, en 2007.

"Il a eu cette idée folle, de nous présenter, comme un rendez-vous arrangé", se souvient l'ancienne première dame de l'Hexagone.

"On m'a dit:"Voulez-vous dîner avec le président Sarkozy?" Et j'ai dit: "Oh, d'accord."

Le divorce de Sarkozy avec sa deuxième épouse, Cécilia Attias, venait d'être finalisé, tandis que Carla s'était séparée du philosophe Raphael Enthoven, père de son fils, Aurélien, 19 ans.

"Je pensais qu’il allait venir avec sa femme, Cécilia. Et il ne l’a pas fait - c’était cool", ajoute Carla. "Et puis nous sommes rentrés ensemble à la maison - pas la première nuit, mais la seconde".

Leur entremetteur a décrit plus tard ce rendez-vous arrangé comme "un jeu inattendu de séduction entre deux bêtes sauvages".