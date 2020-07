Carnet rose pour Joe Jonas et Sophie Turner: leur petite fille est née

Après un an de mariage, Joe Jonas et Sophie Turner sont les heureux parents d’une petite fille prénommée Willa, rapporte le site américain TMZ. Le couple n’a pas communiqué sur la naissance, pas plus qu’il ne l’avait fait sur la grossesse.

Un de leur proche s’est confié à Entertainment Tonight: "Joe et Sophie (…) sont aux anges. Ils sont déjà obsédés par leur petite fille et se réjouissent pleinement de son arrivée. Ils prennent le temps d’apprécier ce moment spécial et n’ont partagé la nouvelle qu’avec leur famille et leurs amis."