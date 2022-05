Carole Bouquet sans pitié pour Madonna et sa chirurgie esthétique: "Mais comment elle se regarde dans le miroir le matin?"

L'âge, le temps qui passe, les rides… Carole Bouquet les assume. Interviewée dans l'émission Sept à Huit le dimanche 1er mai, l'actrice de 64 ans s'est confiée sur son rapport à l'image.

Et elle a jugé plutôt sévèrement Madonna, dont les transformations physiques génèrent beaucoup de réactions, même chez ses fans, qui estiment qu'elle a tendance à abuser des filtres sur les réseaux sociaux, mais surtout de la chirurgie esthétique.

Carole Bouquet a confié être choquée par la transformation de la star de la pop :

"Pardon, mais j'ai vu des images, et elle a du talent, de Madonna, ça m'affole. Ça me fait peur. Mais comment elle se regarde dans le miroir le matin?? Ce n'est pas elle?! C'est vraiment quelqu'un d'autre", a déclaré l'actrice.

"Moi, je ne peux pas, je ne pourrais pas?!", a-t-elle ajouté, jugeant cela dommage de ne pas être "ravie d'avoir le visage qui commence à se marquer."

L'actrice n'est pas opposée à la chirurgie esthétique, mais pense que cela ne doit pas se voir et qu'il vaut mieux accepter le temps qui passe, a-t-elle encore expliqué. "Le mieux, c'est de ne pas se regarder trop", a-t-elle encore expliqué. Elle se dit d'ailleurs chanceuse d'être myope ! "Je suis obligée de me regarder de très près, sinon, c'est beaucoup plus loin avec des lunettes. Donc, c'est pas mal parce qu'entre les deux, je ne me vois pas", conclut-elle.