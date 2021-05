Céline Dion confie comment elle envisage dans le futur sa vie sentimentale

Elle est entourée de sa famille qu'elle a créée avec son défunt mari et a également plusieurs engagements professionnels à assumer ces prochains mois. C'est pourquoi Céline Dion dit qu'elle ne donne pas la priorité à sa vie amoureuse pour le moment, en révélant de manière très franche ce lundi au "The Today Show": "Je ne pense pas à une relation sentimentale en ce moment et à retomber amoureuse''.

L'artiste de 53 ans, a vécu un mariage de 22 ans avec son manager devenu mari Renée Angelil, avant sa mort en 2016 des suites d'un cancer de la gorge.

Interrogée sur la possibilité de rencontrer l'amour à nouveau, Céline Dion a déclaré dubitative: "Je ne sais pas. Je n'en ai aucune idée''.

Et de développer: "En ce moment même, l'amour est si présent dans ma vie, à travers mes enfants, et dans mon quotidien", faisant référence aux trois fils qu'elle partage avec René.

Céline Dion est la mère de René-Charles, 20 ans, et des jumeaux Nelson et Eddy, 10 ans. "Dois-je dire que cela (tomber amoureuse) n'arrivera plus jamais? Je ne sais pas. Je ne sais pas'', a-t-elle également dit, laissant quand même la possibilité d'une potentielle histoire d'amour.

La chanteuse a déjà évoqué l'amour éternel qu'elle ressent pour son défunt mari, et lundi n'a pas fait exception.

"Perdre mon mari, pour mes enfants, perdre leur père, c'était vraiment quelque chose", a confié la Canadienne. "J'ai l'impression que René m'a tellement donné au fil des années et encore aujourd'hui", a-t-elle poursuivi.

"Je vois mes enfants. Je les regarde. Nous vivons avec lui. Nous vivons toujours avec lui. Il fait partie de nos vies tous les jours, alors je dois dire que je me sens très, très forte."

Et la star de My Heart Will Go On puisera cette force également dans sa prochaine aventure, une nouvelle résidence et un spectacle à Las Vegas annoncée il y a quelques jours. Cette nouvelle aventure commencera sur scène au Resorts World Las Vegas le 5 novembre 2021.