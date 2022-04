Céline Dion contrainte d'annuler une nouvelle fois sa tournée: "Cette fois-ci, ma santé l'oblige" (vidéo)

Céline Dion se remet actuellement d'un récent problème de santé. Mais son rétablissement prend plus de temps que prévu et la chanteuse canadienne est contrainte de reporter ses dates européennes du "Courage World Tour" de 2022 à 2023.

Dans un message vidéo posté sur sa chaîne Youtube, Céline Dion, au bord des larmes, se dit "attristée" par ce report. Mais elle n'a pas le choix, explique-t-elle. Céline Dion avait terminé les 52 premiers spectacles de la tournée avant l'apparition de la pandémie en mars 2020, mais elle a récemment été traitée pour des spasmes musculaires sévères et persistants qui l'empêchent de se produire, explique-t-elle à sa communauté.

"La récupération prend beaucoup plus de temps que je ne le pensais. Je tiens à vous dire comment je me sens, vous dire que je suis vraiment désolée de cette nouvelle. Ça fait longtemps que vous attendez mes concerts et j'apprécie votre loyauté. Maintenant, je me dis que vous devez tellement être déçus et découragés d'attendre... Je fais du mieux que je peux pour reprendre la forme dès que possible", dit Céline Dion de manière sincère.

"Je suis tellement désolée, attristée d’être obligée de repousser les spectacles une fois de plus. La première fois, c’était évidemment à cause de la pandémie et cette fois-ci, c’est ma santé qui m’oblige à reporter les spectacles de la tournée européenne… La bonne nouvelle, c'est que je me sens quand même un peu mieux, mais j’ai toujours des spasmes musculaires. Je me dois d’être en pleine forme, en pleine santé pour que je puisse donner 100 % de moi-même sur scène, car c’est ce que vous méritez", a-t-elle ajouté en s'adressant à ses fans.

"Et sachez que les nombreux messages d'amour que vous m'envoyez font partie de mon traitement médical, ça m'aide énormément ! Merci beaucoup pour tout cet amour. J'espère vous revoir très très bientôt, je m'ennuie... Je n'ai jamais cessé de vous aimer", a-t-elle terminé.

Les billets achetés pour les dates concernées seront honorés pour les nouvelles dates reportées en 2023, apprend-on via un communiqué de presse. Pour plus d’informations ou pour connaître les différentes options, les détenteurs de billets doivent contacter leur point d’achat d’origine.

Aperçu des dates reportées :

Sportpaleis Anvers

3/09/2022 -> 17/09/2023

4/09/2022 -> 18/09/2023

6/09/2022 -> 20/09/2023

Ziggo Dome Amsterdam

9/09/2022 -> 26/08/2023

10/09/2022 -> 27/08/2023

12/09/2022 -> 29/08/2023

Pour connaître les nouvelles date de sa tournée européenne, rendez-vous ici.