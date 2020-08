Cet acteur d’Harry Potter accro à la drogue et l’alcool: "Un besoin brûlant d’être le plus loin possible"

Jason Isaacs, l’interprète de Lucius Malfoy dans Harry Potter, parle de sa longue histoire de dépendance à l’alcool et la drogue. Aujourd’hui, il s’en sort tant bien que mal.

Jason Issacs est pour beaucoup Lucius Malfoy dans la saga Harry Potter. Mais il a une longue carrière derrière à son actif ce qui fait de lui un acteur qui compte dans le paysage cinématographique. Il a joué notamment dans "Resident Evil", "Armagedon", "Peter Pan", "The Patriot" face à Mel Gibson.

Mais sa fabuleuse carrière aurait pu être encore plus belle s’il avait pu tourner le dos à ses démons. Il s’est exprimé à ce sujet dans le journal britannique The Big Issue: "J’ai toujours eu une personnalité addictive et, à l’âge de 16 ans, j’étais déjà passé à travers l'alcool et je commençais une longue histoire d’amour, de plusieurs décennies, avec la drogue. Chaque action était filtrée par un besoin brûlant d’être le plus éloignée possible d’un être conscient et réfléchi."

L’acteur a aujourd’hui 57 ans et est père de deux filles de 15 et 18 ans. Pour elles, Jason Isaacs reste sobre. "J’aime, je ressens, je suis connecté, je fais attention. Je pense que le garçon que j'étais à 16 ans serait surpris de me voir aller si bien."

D'ailleurs l'acteur est toujours très proche de Tom Felton qui jouait Drago Malfoy dans la saga. Ils partagent de nombreux moments à deux.