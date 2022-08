Cet aliment que la reine Elizabeth d'Angleterre mange TOUS LES JOURS depuis l'âge de 5 ans (vidéo)

Darren McGrady a été le chef personnel de la reine Elizabeth pendant 15 ans, ainsi que de la princesse Diana et des princes William et Harry. Le chef a posté une vidéo sur sa chaîne Youtube sur la façon de recréer chez soi un thé royal de l'après-midi et sur les types de sandwiches qui seraient proposés à Buckingham Palace.



Le chef a évoqué les garden-parties qui y seraient organisées, avec 6 000 personnes présentes.



Mais il ne devait s'occuper que de la tente à thé royale et il y avait un sandwich de base qui devait toujours figurer au menu. Il s'agit du "jam penny", une tartine à la confiture que l'on servait à la Reine lorsqu'elle était petite et qu'elle mange depuis lors pour le thé de l'après-midi, a confié McGrady.



Il a déclaré que la recette intemporelle était "juste du pain et de la confiture avec un peu de beurre, généralement de la confiture de fraises".



"Nous faisions la confiture au château de Balmoral avec de magnifiques fraises écossaises provenant des jardins".



Dans la vidéo, il a ensuite découpé la tartine en cercles, ajoutant ces mots: "On les appelait des pennies, d'après la taille du vieux penny anglais."



Parmi les autres garnitures populaires des sandwichs de l'après-midi, on trouve la tomate et le fromage, et le concombre avec du fromage frais à la menthe.