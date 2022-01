Cette vanne de Vincent Dedienne sur les Bogdanoff est très mal passée: elle fait un tollé sur les réseaux sociaux

Alors qu’il faisait la promotion de son nouveau spectacle "Un soir de gala" sur le plateau de C à vous, Vincent Dedienne a tenté une blague sur la mort des Bogdanoff. Elle n’a pas rencontré le succès escompté...

Vincent Dedienne et Carla Bruni étaient invités sur le plateau de France 5 ce lundi 3 janvier pour faire la promotion de leur spectacle respectif. La discussion s’est tournée vers les réservations annulées à cause de la crise sanitaire. Lorsqu’Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à l’humoriste si les spectateurs pouvaient appeler la billetterie le matin même pour savoir si des places s’étaient libérées, il a jugé bon de tenter une blague sur la mort des Bogdanoff : "Bah oui, par exemple, y a des Bogdnaoff qui m… non non non on peut pas dire ça". S’en est suivi un silence gêné sur le plateau.

Les réactions sur les réseaux sociaux ne se sont pas fait attendre. Cyril Hanouna, le présentateur de TPMP et proche des jumeaux Bogdanoff, en tête :’’Je finis l’émission je vois ça ! Mais quelle honte ! La différence entre ce gars et les Bogdnaoff c’est le respect des autres et la classe. Choqué outré dégouté ! J’espère qu’il s’excusera pour la famille et les proches’’, s’est-il insurgé sur Twitter.