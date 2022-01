Cheslie Kryst, miss USA 2019, s'est donné la mort: elle avait 30 ans

Ce dimanche 30 janvier, celle qui avait été élue miss USA en 2019 s'est donné la mort. Cheslie Kryst, avocate, avait 30 ans.

C'est le New York Post qui révèle cette tragédie. Cheslie Kryst, âgée de 30 ans, s'est donnée la mort. L'avocate avait été élue miss USA en 2019. Ce dimanche 30 janvier, elle a sauté du sommet de l'immeuble new-yorkais où elle vivait à 7h15 du matin. Peu de temps avant, elle avait posté sur son compte Instagram une magnifique photo d'elle en écrivant en commentaire : "Que cette journée vous apporte repos et paix".

Le New York Post révèle que l'ancienne miss avait laissé un mot dans lequel elle expliquait vouloir tout léguer à sa mère. Elle n'avait pas contre écrit aucune explication concernant son geste.

"Dévastés et ravagés par une grande tristesse"

Sa famille a réagi dans un communiqué. "C'est dévastés et ravagés par une grande tristesse que nous vous informons du décés de notre bien-aimée Cheslie. Sa brillante lumière en a inspiré d'autres dans le monde entier avec sa beauté et sa force. Elle a pris soin, elle a aimé, elle a ri et elle a brillé. Cheslie a incarné l'amour et a servi les autres, que ce soit par son travail d'avocate luttant pour la justice sociale, en tant que miss USA et en tant qu'animatrice sur EXTRA. Nous savons que son impact perdurera."

De nombreuses miss lui ont déjà rendu hommage, dont Iris Mittenaere. En story Instagram, la miss Univers a écrit : "J'ai mal au coeur. Repose en paix mon doux ange, tu vas tellement manquer".