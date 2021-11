Chirurgie esthétique pour Vladimir Poutine? Le président russe apparaît MÉCONNAISSABLE (photos)

Lors de sa dernière apparition publique aux côtés du président Palestinien, l’apparence physique de Vladimir Poutine a posé question. Le président russe est en effet apparu méconnaissable avec le visage boursoufflé. Aurait-il subi une opération de chirurgie esthétique ?

Ce mardi 23 novembre, le président russe Vladimir Poutine recevait le président palestinien, Mahmoud Abbas, à Sotchy lors d’une réunion à la résidence Bocharov Ruchei. Mais ce n’est pas tant cette rencontre qui a suscité des réactions, c’est plutôt l’apparence physique du président de Russie.

Vladimir Poutine, 69 ans, est apparu le visage particulièrement boursoufflé. Opération de chirurgie esthétique ou réaction allergique ? Lors de la campagne électorale de 2018, le président russe était déjà apparu avec un visage bouffi, comme l’a déclaré Clémentine Fauconnier, maître de conférences en sciences politiques à l’Université de Haut-Alsace et spécialiste de la Russie, sur le plateau de C dans l’air, sur France 5 : "Pendant la campagne de 2018, il n’a pratiquement pas fait campagne. Il n’a fait que trois minutes de meeting, où il est arrivé assez bouffi. Il y a eu quelques questions sur un usage de la cortisone."



© ISOPIX

En novembre 2020, un analyste politique avait aussi confié à The Sun que le président russe était atteint d’un cancer et qu’il avait subi une opération chirurgicale. Son visage bouffi pourrait dès lors être lié à la prise de certains médicaments. D’autres sources avancent cependant que Poutine souffrirait de la maladie de Parkinson, soulignant ses doigts contractés et ses jambe agitées lors de récentes apparitions publiques.



© ISOPIX