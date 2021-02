Claude François "irrespectueux" et "grossier": l'ancien régisseur de l'Olympia dresse un portrait peu flatteur du chanteur

C'est un ouvrage qui va faire beaucoup parler de lui. N'avez-vous jamais rêvé de côtoyer les stars de la chanson en dehors de la scène?

Et bien, c'est ce qui est arrivé à Roger Morizot tout au long de sa carrière. Il était régisseur de la fameuse salle de concert de l’Olympia. Désormais, retraité, âgé de 91 ans, il publie ses mémoires, comme son ancien patron le lui a conseillé.

Et ces dernières sont corsées pour certains chanteurs dont Claude François, rappelle le magazine Voici. Surnommé "tête de lard" et "ordure", Roger n'est pas tendre envers l'interprète du Téléphone pleure...“J’ai failli lui mettre des coups à lui. Il parlait mal à ses danseuses, à ses musiciens, il insultait les techniciens…”

Et apparemment, un jour, Claude François a dépassé les bornes. Selon le régisseur, il s'en est pris aux personnes qui travaillaient avec lui. Son sang n'a fait qu'un tour, se souvient le technicien: "Je l’ai chopé par le col et je lui ai ordonné qu’il s’excuse auprès d’eux. Il a refusé et il est parti en trombe pour téléphoner à Coquatrix (le patron de l'époque de Roger), lui dire que j’avais voulu le frapper..."

Le régisseur a dû livrer des explications à son chef: "Je rentre chez vous dans votre bureau et je vous traite d’e****é, qu’est-ce que vous faites ?”.

“Plus tard, Claude François est venu s’excuser devant tout le monde. Il est venu me voir en m’appelant "doudou" de sa petite voix mielleuse mais je l’ai arrêté tout de suite. Je lui ai dit "ah non, certainement pas à moi", se souvient Roger Morizot. Et de conclure: "Après ça a fini par s’arranger, parce que dans le métier il le faut, mais je l’avais à l’œil celui-là.”