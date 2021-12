Claude sort du silence après la grande finale de Koh-Lanta

Peu après la diffusion ce mardi soir de la finale de Koh-Lanta qui n'a sacré aucun aventurier à cause d'une sombre affaire de tricherie, qui aurait vu plusieurs candidats se fournir en nourriture auprès d'un hôtel de l'île, Claude Dartois, l'un des trois finalistes, a tenu à s'exprimer à ce sujet sur son compte Instagram.

Depuis le début de cette affaire de tricherie, il est soupçonné d'avoir fait partie des personnes ayant bénéficié de ces plats défendus par le règlement de l'émission. Certains nommant Claude comme l'investigateur de ces dîners clandestins.

Sans rentrer dans les détails, il a tenu à mettre certaines choses au clair.

"Dans le contexte actuel de doutes, de méfiance, de médias qui se déchaînent sur moi depuis le premier jour, la tournure de cette 4eme aventure ne pouvait avoir d’autre fin. La vérité sur nos actes, vos croyances, je vous laisse vous les faire. Je ne participe pas à une aventure sportive et humaine pour la polémique , la lumière ou faire le buzz", déclare l'aventurier.

"Mes victoires personnelles je les ai eues : 2 enfants exceptionnels Andréa et Marceau, Virginie la femme que j’aime, un entourage sain. Concernant les challenges j’irai en chercher d’autres !", estime Claude Dartois.



L'aventurier a tenu à rendre hommage à Ugo, que certains considèrent comme le grand perdant de cette édition des légendes: "Je tiens à féliciter tous les aventuriers de cette saison et plus particulièrement Ugo pour son parcours légendaire ainsi que Laurent pour ça bonne humeur à toutes épreuves.???? N’oubliez pas, Koh Lanta est un jeu, là dehors il y a la vrai vie, la vivre pleinement, à 100%, et avec passion."