Clémence de Koh-Lanta fait son coming-out sur Instagram: "Marie a bouleversé mon existence" (photo)

Clémence castel a décidé de révéler son amour au grand jour ce dimanche 11 juillet. Dans une publication Instagram, elle révèle être en couple avec une felle depuis maintenant 2 ans.

"Voilà environ deux ans que j’ai rencontré Marie, qui a bouleversé mon existence et qui me rend tellement heureuse aujourd’hui... Une histoire d’amour aussi imprévue que belle et incroyable, qui a bousculé tout ce que je pensais connaître de moi", a-t-elle écrit dans une publication Instagram où elle apparait aux côtés de sa compagne.

La double gagnante de Koh-Lanta est maman de deux petits garçons nés de son union avec Mathieu Johann, demi-finaliste de la saison 4 de la Star Academy, dont elle est séparée depuis 2019.

Clémence explique donc dans la suite de son message qu'elle a été très heureuse de sa vie antérieure.

"Je ne renie rien de ma vie passée, qui m’a donné les deux plus beaux enfants du monde, que j’aime plus que tout… Ce post est simplement une démarche de sincérité, parce que je n’ai aucune envie de me cacher. Et aujourd’hui plus que jamais, je me dis que la vie toute entière est une magnifique aventure... Remplie d’imprévus, d’émotions et d’amour", dit-elle encore

Clémence espère qu'elle ne sera pas la cible de haters et adresse donc un message à ceux "jugeront, critiqueront, rabaisseront..." :

"À ceux-là... Je leur souhaite simplement de vivre un amour aussi fort, pur et sincère que celui que je vis aujourd’hui... Et peut-être qu’à ce moment-là... Ils comprendront et accepteront", écrit-elle encore.