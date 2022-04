Comment Ben Affleck a-t-il demandé en mariage Jennifer Lopez ? "J’étais réellement sans voix"

C’est une histoire digne d'Hollywood. Jennifer Lopez, il y a une quinzaine d’années, sortait avec l’acteur Ben Affleck. Ils formaient à l’époque un couple au summum du glamour et s'aimaient jusqu'à se fiancer, mais leur relation ne tiendra que trois ans.

Presque vingt années plus tard, les ex croisent à nouveau le chemin l’un de l’autre et retombent sous leur charme. Ils décident de se remettre ensemble et depuis ils ne se quittent plus, plus amoureux que jamais. Samedi 9 avril, Ben Affleck a demandé pour la deuxième fois Jennifer Lopez en mariage. Et on en sait un peu plus sur cette demande!

Sur une newsletter issue de son site web, Jlo raconte: "Samedi soir, à l’endroit que je préfère au monde (un bon bain moussant), mon magnifique amour a mis un genou à terre et m’a demandée en mariage. J’étais totalement prise au dépourvu et je l’ai juste regardé dans les yeux en souriant et en pleurant, essayant tant bien que mal de réaliser qu’après 20 ans, cela se produit à nouveau, j’étais réellement sans voix (…) J’ai dit OUI, bien sûr que c’est un OUI."

Plus loin dans son texte, la chanteuse latino a livré se sentir "incroyablement heureuse". Elle explique, visiblement comblée, que c'était "juste un moment de calme un samedi soir à la maison, deux personnes se promettant d'être toujours là l'une pour l'autre". So romantic !

Ben Affleck a accompagné sa demande d’une énorme bague de fiançailles verte, la couleur porte-bonheur de JLO. Elle est composée d’un diamant vert naturel de 8,5 carats estimé par le magazine Page Six à plusieurs millions de dollars. Quand on aime on ne compte pas!