La technique de Meghan Markle et du Prince Harry pour "piéger" les internautes

Les internautes commencent à s’impatienter… Le Duc et la Duchesse de Sussex n’ont toujours pas dévoilé de photo de leur petite fille Lilibet Diana. Le bébé est pourtant né voilà deux mois déjà. Est-ce une technique pour tenter de "troller" le public ? Il semblerait que oui…

Déjà deux mois maintenant que le Duc et la Duchesse de Sussex ont faire l’heureuse rencontre avec leur petite Lilibet Diana. Le bébé est né le 4 juin dernier, elle vient donc d’avoir deux mois. Et pourtant, le couple n’a toujours pas dévoilé de cliché du nouveau-né. D’après l’expert royal Omid Scobie, il s’agirait d’une manière de taquiner le public. Meghan Markle et le Prince Harry essayeraient en effet de "piéger" les internautes. "Nous en avons déjà fait l'expérience avec eux, les photos d'Archie ne sont pas très claires. Je pense que c’est leur façon de troller le monde", a-t-il déclaré dans son podcast On Heir.

Et c’est vrai qu’avec leur fils aîné Archie, le couple se montre plutôt "timide", en partageant très peu de clichés du garçonnet. Pour ses deux ans, les internautes ont dû se contenter d’une photo de lui sur laquelle Archie est à peine reconnaissable : la photo est flouée et dotée d’un filtre, on ne peut donc pas distinguer clairement le visage du petit garçon.

Une occasion manquée ?

Alors que Meghan Markle soufflait sa 40e bougie le 4 août dernier, beaucoup s’attendaient enfin à découvrir une photo de Lilibet Diana. Des spécialistes de la royauté étaient persuadés que le couple profiterait de cette occasion, qui marquait également les deux mois du nouveau-né. Un expert royal s’était d’ailleurs exprimé sur la question dans les colonnes du Sun : "Je pense qu’il est probable que nous verrons une photo de la famille. Cela ne me surprendrait pas si Meghan publie une photo d'elle avec Lilibet pour marquer son 40e anniversaire, car ils voudront souligner à quel point ils ont une famille heureuse et unie."

Les curieux devront donc encore patienter un peu… Car le Duc et la Duchesse de Sussex semblent bien décidés à faire patienter les foules !