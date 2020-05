Courteney Cox révèle quel épisode de Friends elle a préféré tourner

L'actrice Courteney Cox n'a conservé que peu de souvenirs des tournages de la série Friends. C'est ce qu'elle a confié à l'animatrice Ellen DeGeneres alors que la Californie est plongée dans un "lockdown" décrété pour lutter contre la propagation du coronavirus.

Alors qu'elle passe beaucoup de temps à la maison, Courteney qui interprétait Monica Geller dans la série a décidé de revoir les 10 saisons du show qui l'a propulsée au sommet de la gloire.

Ellen DeGeneres a demandé à la star quel épisode de Friends était son préféré et pourquoi. Courteney a révélé qu'avec du recul, elle appréciait vraiment cette phase de son passé. "C'était vraiment bien, en fin de compte", a-t-elle admis, avant de déclarer que les "épisodes de Thanksgiving" étaient ses favoris.

"Les épisodes de Thanksgiving sont mes préférés, et notamment ceux où on a des flashbacks du passé où je portais une tenue pour me grossir", a-t-elle expliqué. Et de préciser: "Je pouvais danser, m'asseoir et ne me soucier de rien, c'était génial. Je me sentais libre", confie l'actrice.