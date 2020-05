CRAQUANT: The Rock chante avec sa fille Tiana (vidéos)

Dwayne Johnson, alias The Rock, est un père très attentionné. Confiné, l'acteur et catcheur passe beaucoup de temps avec ses filles. Tiana, la petite dernière est fan du film d'animation "Vaiana, la Légende du bout du monde" (Moana). Tous les soirs, la star n'hésite pas à chanter "You're Welcome", le titre phare du Disney, à la fillette de 2 ans.



"Ce genre de choses fait ma journée. Pour la 1 927e fois, je vais chanter "You're Welcome" à bébé Tia dans le cadre de notre négation nocturne père/fille pour aller au lit ! Ca ne finit jamais. Mais la vérité est que passer tout ce temps à la maison avec mes filles est une véritable bénédiction dans cette folie que nous vivons tous. Et pour information, elle ne sait toujours pas que son père est en fait "Maui" de Moana", a écrit la star sur Instagram la semaine dernière.

Mais Tiana, complètement accro au film d'animation, ne peut plus se passer de la chanson. Ce moment est devenu un rituel entre eux... The Rock a partagé une nouvelle vidéo quelques jours plus tard.



"Nous chantons "You're Welcome" de Moana pour la 3 978e fois. Et la petite Tia fait taire la rumeur selon laquelle Maui est en fait son papa.

Attendez que je lui parle de la rumeur selon laquelle son père est aussi The Rock. Elle n'y croira jamais", a plaisanté l'homme de 48 ans il y a quelques heures sur Instagram.

