Cyril Hanouna n'est pas vacciné contre le Covid: il explique pourquoi

Cyril Hanouna a accordé une interview au Parisien dévoilée le 30 septembre, et dont les propos ont été relayés par Gala. L'animateur de Touche pas à mon poste a expliqué qu'il ne s'était pas fait vacciner contre le coronavirus. L'homme de 47 ans, qui anime régulièrement des débats sur le sujet du vaccin dans son émission sur C8, a donné la raison. "Personnellement, je ne suis pas vacciné car j’ai peur. Pas du vaccin, mais des piqûres en général (...) mon père, qui est médecin, m'engueule."



Mais Cyril Hanouna a expliqué qu'il se faisait tester régulièrement pour protéger les personnes qui l'entourent. "Je me fais tester tous les deux jours."



"Je me pose surtout la question pour mes enfants. Je veux qu'ils puissent voir leurs grands-parents en toute sécurité mais, en même temps, j'ai peur qu'il y ait un risque pour eux. Imaginons qu'il y ait des effets négatifs, je ne me le pardonnerais jamais".