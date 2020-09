Cyril Lignac fait quelques confidences sur sa vie privée

Très protecteur envers sa vie privée, Cyril Lignac ne dévoile jamais rien. Pourtant, avec son regard sombre, son sens de la répartie et ses talents dans la cuisine, nul doute que le jeune quadra est un très grand séducteur. Au cours d'une interview accordée à TV Magazine, l'ex de Sophie Marceau a révélé ce qu'était l'un de ses plus grands rêves: se poser et fonder une famille. Une confession dont il n'a vraiment pas l'habitude.

Au cours de cet entretien, Cyril Lignac n'a pas précisé s'il était un coeur à prendre, laissant planer le doute. Pourtant les rédacteurs attentifs du magazine Gala ont remarqué que lorsque la comédienne Héloïse Martin a fait une apparition à ses côtés dans sa nouvelle émission "Tous en cuisine", le juré de l'émission du "Meilleur Pâtissier" était plus mal à l'aise qu'autre chose devant les allusions coquines de la Française.