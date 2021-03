D'auto-stoppeur dans le film Thelma et Louise à légende d'Hollywood: découvrez les secrets de la réussite de Brad Pitt (photos)

William Bradley Pitt est né le 18 décembre 1963 dans l'état de l'Oklahoma d'un père dirigeant d'une entreprise de transports et d'une mère conseillère d'éducation dans un lycée. Avec son physique de jeune premier et son sourire à fossettes, il est vite devenu un acteur incontournable de la capitale du cinéma. Après s'être imposé comme acteur, il est devenu l'un des producteurs les plus respectés de Hollywood.

C'est dans le célèbre film Thelma et Louise qu'il fait une première apparition remarquée en 1991 en jouant un auto-stoppeur. Un rôle pour lequel il a récemment été révélé que l'acteur n'avait remporté qu'un chèque de 5000 dollars. Une somme qui parait dérisoire comparée à ses cachets suivants.

Ses premiers rôles dans des grandes productions hollywoodiennes l'ont vite propulsé comme l'un des acteurs les plus convoités d'Hollywood. "Légendes d'automne" (1994) et "Et au milieu coule une rivière" (1992) lui font conquérir le coeur de la gente féminine...

Et après l'acteur ne semble plus s'arrêter: "Entretien avec un vampire" en 1994 lui donne un côté mi ange mi démon.

Il enchaîne ensuite les performances saluées par la critique dans le thriller policier "Seven" (1995) et le film de science-fiction "12 Monkeys" (1995), ce dernier lui valant un Golden Globe Award du meilleur second rôle masculin et une première nomination aux Oscars.

Sa carrière explose

Brad Pitt a ensuite joué dans "Fight Club" en 1999 et le célèbre film d'un braquage organisé rassemblant des génies du cinéma dans "Ocean's Eleven" (en 2001), ainsi que ses suites, Ocean's Twelve (2004) et Ocean's Thirteen (2007).

Ses plus grands succès commerciaux ont été les films "Ocean's Eleven" (2001), Troy (2004), Mister et Mrs Smith (2005), World War Z (2013) et Once Upon a Time in Hollywood (2019), pour lesquels il a remporté un deuxième Golden Globe Award et l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Brad Pitt a eu d'autres nominations aux Oscars dont "L'étrange histoire de Benjamin Button (2008)" et "Moneyball" (2011).

Il s'est également distingué comme producteur avec ses films "The Departed" (2006) et "12 Years a Slave" (2013), qui ont tous deux remporté l'Oscar du meilleur film, ainsi que "The Tree of Life" (2011), "Moneyball" (2011) et "The Big Short" (2015), qui ont tous été nominés pour le meilleur film.

Aux côtés de George Clooney, Brad Pitt est l'un des seuls acteurs américains à savoir combiner avec brio les rôles d'acteur et de producteur.

En tant que personnalité publique, Pitt a été cité comme l'une des personnes les plus influentes et les plus puissantes de l'industrie américaine du divertissement.

Brad Pitt a souvent été désigné comme l'homme le plus sexy du monde par la presse People.

Il est divorcé de l'actrice Jennifer Aniston et légalement séparé de l'actrice Angelina Jolie. Brad Pitt et Angelina Jolie ont six enfants ensemble, dont trois ont été adoptés.