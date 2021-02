Daniel Lévi: sa confession bouleversante sur son état de santé (vidéo)

Touché par un cancer du colon depuis plusieurs années, Daniel Lévi s'est exprimé sur sa maladie dans la seconde édition de Stars à Nu, ce vendredi 5 février. Sa participation visait à sensibiliser le public à l'importance d'un dépistage précoce : "La précocité du diagnostic joue un rôle incroyable dans la guérison", a-t-il souligné. Et l'artiste de raconter son expérience de la maladie : "J'ai tardé. Du coup, j'ai eu une tumeur au côlon. Et elle a eu le temps d'envoyer des petits salopards, un peu sur le poumon et un peu sur le foie. Je continue encore de soigner ce qu'il me reste sur le poumon. Et ça fait deux ans où j'ai des périodes où je suis tranquille et puis là, de nouveau, j'ai fait trois-quatre cures de chimiothérapie avec toutes les conséquences. Ce n'est pas marrant".

Si je peux sauver une vie...

Le cancer colorectal ne donne souvent aucun symptôme, mais il est indispensable de se faire dépister entre 50 et 74 ans, tous les deux ans, indique la Fondation contre le cancer. Daniel Lévi regrette avoir été trop "nonchalant", "laxiste", alors que cela faisait "10 fois" qu'il recevait le courrier de l'assurance maladie l'invitant à se soumettre à un test. "Tu fais le test, tu vérifies que tu ne l'as pas. Tu fais le test, tu as un problème, on peut te soigner suffisamment à temps", a-t-il expliqué.



Daniel Levi espère que son témoignage pourra encourager les plus réticents à aller se faire dépister. "On est tous pareils. On a tous des épreuves, celle-là est de taille. Si tu veux l'éviter, fais un effort et va te faire dépister", conseille-t-il. Et de conclure : "Si je peux sauver une vie... ce serait génial".