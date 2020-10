David Foster, le "père de substitution du prince Harry" en Californie va être papa à 70 ans

En mai dernier, nous vous annoncions que le prince Harry trouvait ses marques dans sa nouvelle vie entamée en Californie et qu'il considérait désormais le producteur canadien David Foster comme son père de substitution, faisant avaler de travers les Britanniques, qui y voyait là une nouvelle défiance au souverain de la couronne, le prince Charles.

C'était l'actrice et chanteuse Katharine McPhee, amie de Meghan Markle qui avait évoqué lors d'une interview exclusive ces liens très étroits qu'elle et son mari, le mega producteur David Foster (70 ans) avaient établi avec le prince Harry et son épouse.

C'est en effet David Foster qui, grâce à ses relations, avait trouvé comme refuge pour les Sussex la luxueuse demeure située sur l'île de Vancouver où les Sussex ont pris la décision de quitter leurs fonctions au sein de la famille royale.

Katharine McPhee, 38 ans, avait déclaré à cette occasion que son mari et elle avaient l'impression qu'ils faisaient désormais tous partie de la même famille: "Mon mari a une très, très belle relation avec Harry. Ils sont tellement mignons. Ils sont comme un père et un fils", avait déclaré la jeune femme dans l'émission Access Hollywood, qui estimait que le prince Harry avait trouvé une figure paternelle dans la personne de son époux.

Hier, la chanteuse et actrice Katharine McPhee (qui était à l'école avec Meghan Markle, mais qui à ce moment-là n'était pas très proche d'elle), a annoncé qu'elle était enceinte.

Elle est la 5ème épouse de David Foster qui a déjà 5 enfants de ses précédentes unions. Les Foster et Harry et les Sussex ont célébré ensemble la bonne et heureuse nouvelle. Ils ont été aperçus tous les 4 dans un restaurant luxueux de Montecito, à quelques kilomètres de là où le prince et son épouse ont acheté un énorme manoir.