David Schwimmer (Ross dans Friends) DÉMENT être en couple avec Jennifer Aniston

David Schwimmer a brisé le cœur des fans de la série Friends en démentant les rumeurs qu'il était actuellement en couple avec son ancienne partenaire à l'écran Jennifer Aniston.

Plusieurs sources affirmaient que le duo, qui a interprété le couple Ross et Rachel dans la série Friends s'étaient "rapprochés" depuis la réunion du sitcom au cours de laquelle ils avaient dévoilé avoir éprouvé de réels sentiments l'un à l'égard de l'autre lors du tournage des épisodes, mais qu'ils n'étaient jamais sortis ensemble. En effet, lorsque l'un d'entre eux était célibataire, l'autre se trouvait en couple et ils n'ont jamais franchi la frontière...

Une source a récemment affirmé au magazine Closer: "Après les retrouvailles, il est devenu clair que se remémorer le passé avait réveillé des sentiments pour eux deux et que l'alchimie qu'il y avait entre eux était toujours bien réelle."

Et de préciser que les deux acteurs étaient restés en contact régulier: "Ils ont commencé à s'envoyer des SMS immédiatement après le tournage et, le mois dernier, David s'est envolé de chez lui à New York pour voir Jen à Los Angeles."

Cette source avait également déclaré que Jen cuisinait pour David chez elle et qu'ils avaient été aperçus en train de visiter un vignoble ensemble à Santa Barbara.

Un représentant de l'acteur a déclaré que ces rumeurs de romance entre les deux acteurs n'étaient pas vraies, rapporte le Daily Mirror.