De retour sur ses terres natales, Céline Dion entre en communion avec la nature (vidéo)

Le 17 janvier dernier, Céline Dion perdait sa maman, une personne dont elle a toujours clamé son profond amour et qui a joué un rôle clé dans sa carrière.

Une année 2020 terrible pour la chanteuse, qui ne peut plus remonter sur scène et offrir à son public des shows dont elle seule a le secret. Elle a donc décidé de profiter de sa famille tant qu'elle le peut.

Loin des paillettes de Las Vegas

Si Céline Dion devient de plus en plus excentrique avec l'âge et de plus en plus friande de tenues extravagante, la diva se recentre au Québec, sur ses terres natales. Loin des paillettes de Las Vegas, la chanteuse prend le temps de profiter des choses simples, comme une balade bucolique dans la nature.

"Trouver la paix à travers les arbres. Je vous envoie tout mon amour!", écrit la chanteuse en légende d'une vidéo d'elle, errant entre les arbres d'un verger.