Décès d'Olivia Newton-John: sa fille, Chloé, lui rend hommage et partage une vidéo d'un de leurs duos

La fille d'Olivia Newton-John, Chloé Lattanzi, très discrète depuis l'annonce du décès de sa célèbre mère survenu lundi a partagé sur les réseaux sociaux des photos inédites d'elle et de sa maman et lui a rendu un hommage déchirant.

La star de Grease est décédée paisiblement dans son ranch du sud de la Californie après avoir perdu sa bataille de 30 ans contre un cancer du sein.

Chloé, 36 ans, est la fille unique de la star internationale. Sur Instagram, les abonnés au compte de la jeune femme peuvent découvrir une série de photos de Chloé et Olivia, tendrement complices. La fille de la star a écrit: "Cela a été mon honneur et continue d'être mon honneur d'être ton bébé et ta meilleure amie."

"Tu as été un ange sur terre et tous ceux que tu as touchés ont été bénis. Je t'aime pour toujours ma donneuse de vie, mon professeur, ma maman", a écrit la jeune femme.

Chloe a également partagé la vidéo d'une chanson qu'elles ont chantée ensemble "Window in the Wall".

Un certain nombre de célébrités, dont de nombreux amis célèbres d'Olivia, ont commenté le message.

"Tu sais à quel point elle était fière de toi, Chloé", a écrit le journaliste de divertissement Richard Wilkins. "L'amour entre vous était évident pour le monde."