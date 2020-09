Un défilé Body positive à Paris réunit 500 mannequins: "Ça m'a permis de booster ma confiance en moi" (vidéo)

Plusieurs centaines de personnes ont bravé le froid et la grisaille hier pour défiler à un endroit clé de la capitale française afin de réclamer plus de diversité dans la mode et aider les gens à s'accepter. Plus de 500 mannequins, dont des Belges, se sont mobilisés. Quelques hommes aussi ont fait le déplacement.

"Le but de ce défilé est que tout le monde puisse s’identifier et que tout le monde s’accepte tel qu’il est. C’est un mouvement de bienveillance pour soi-même et pour autrui, peu importe l’âge, la morphologie, le handicap, la maladie", a expliqué Georgia Stein, mannequin et organisatrice du mouvement Body Positive.



"Pour moi, c’est une très grande opportunité de véhiculer un message que toutes les femmes sont belles, toutes les formes, toutes les tailles. Ca m’a permis de booster ma confiance en moi et de me sentir encore mieux dans ma peau, de me sentir plus belle, plus libérée", a confié une participante.